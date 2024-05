Sassuolo-Inter, le pagelle: Bastoni fantasista, Carlos preciso, Dumfries da mani nei capelli

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/05/2024

Sassuolo-Inter, le pagelle dei nerazzurri. Una sconfitta che brucia, soprattutto perchè ottenuta contro l’unica squadra che è riuscita a battere i nerazzurri in campionato. Tanti nerazzurri sotto tono, per una partita giocata non con il giusto atteggiamento. Di seguito, ecco i voti dei nerazzurri.

AUDERO, 6: Non può nulla sul gol di Laurientè. Per il resto, non ha grossi rischi.

PAVARD, 6: Va vicino al primo gol in nerazzurro, ma Consigli è miracoloso. Si spinge in avanti per provare a recuperare, ma senza effetto. In difesa senza sbavature. Piccolo neo, l’aver lasciata scoperta la posizione sul gol del Sassuolo.

DE VRIJ, 6: L’olandese va contro tutti. Fa a sportellate con Doig, Laurientè e Pinamonti, per ovviare al poco filtro dei centrocampisti.

BASTONI, 6,5: Sempre proiettato in avanti, mette dei palloni deliziosi con il suo sinistro. In difesa, rischia zero e se la cava egregiamente.

DUMFRIES, 4: Deve ancora riprendersi dalla festa scudetto. L’errore che porta al gol di Laurientè è da mani nei capelli ed incomprensibile. Subito dopo va vicino al gol, ma doveva passarla a Lautaro liberissimo in area. Non riesce ad azzeccare nessuna scelta.

FRATTESI, 5,5: Cerca di inserirsi, ma la difesa del Sassuolo fa buona guardia. Gioca un po’ sotto ritmo e la squadra avrebbe bisogno della sua energia.

ASSLANI, 6: Con il suo piede cerca le imbucate per i compagni che non ne approfittano. Mette anche una gran palla per Dumfries che spreca in malo modo.

MKHITARYAN, 5,5: Va, come quasi tutta la squadra, al piccolo trotto. Non riesce a sgasare con i suoi strappi e non sempre gestisce il pallone come suo solito.

CARLOS AUGUSTO, 6,5: Sempre preciso e sempre posizionato bene. E’ uno dei più vivi per i nerazzurri e suona la carica. Bene anche da braccetto. Da un suo tiro nasce il gol annullato a Lautaro.

LAUTARO, 6: Cerca il gol in ogni modo e lo avrebbe anche trovato, ma è di un pelo in fuorigioco. Lotta e prende un sacco di botte. La condizione sembra in ripresa.

SANCHEZ, 6: Si sente ispirato e comincia a svariare per tutto il fronte d’attacco. Indietreggia nel secondo tempo e fa più il fantasista. Nel primo tempo Consigli gli nega la gioia del gol.

CUADRADO, 5: Entra, ma non riesce a dare il suo contributo. Servirebbe il suo dribbling per creare la superiorità numerica, ma non ci riesce.

ARNAUTOVIC, 6: Da più presenza in area ed ha anche l’occasione per pareggiarla.

BUCHANAN, 5: Non riesce a sfondare e non è mai preciso al cross.

BARELLA, SV

KLAASSEN, SV