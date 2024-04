Inter, il ringraziamento di Thuram ad un grande ex juventino

di Redazione, pubblicato il: 26/04/2024

(Inter) Marcus Thuram è stato uno dei protagonisti principali del 20mo scudetto nerazzurro. la punta francese ha rilasciato una lunga intervista a CBS Sports nel corso della quale ha inviato un ringraziamento molto particolare.

“Voglio ringraziare, oltre ai miei genitori, anche Thierry Henry, per tutti i consigli che mi ha dato. Thierry è come uno zio, mi ha aiutato nei momenti difficili dicendomi le cose in faccia e ora voglio ringraziare anche lui; se sono qui è anche merito suo”.