Inter, Inzaghi riceve il premio Bulgarelli: le parole sulla stagione. E sul mercato estivo…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/05/2024

Inter, Inzaghi riceve il premio Bulgarelli. Dopo lo scudetto conquistato e la seconda stella cucita sul petto, Simone Inzaghi ha ricevuto oggi, a Bologna, il premio Bulgarelli. Un grande riconoscimento per il percorso fatto fino a ora dal tecnico nerazzurro. Intanto, proprio a margine dell’evento, il tecnico nerazzurro ha parlato di tanti aspetti inerenti al mondo nerazzurro. Ecco le parole di Inzaghi.

Sul premio ricevuto: “Mi fa molto piacere ed è un onore essere qua con tutti voi, un ringraziamento all’associazione Giacomo Bulgarelli, all’AIC, è un premio che è giusto condividere con tutta la famiglia Inter, i miei collaboratori, i calciatori, i tifosi, la società. Un premio meritato per il percorso fatto da tutta la famiglia Inter, è giusto condividerlo con tutti voi. Personalmente non ho mai potuto vedere all’opera Bulgarelli, è stato tanti anni capitano del Bologna, ha rappresentato una squadra che ha vinto scudetti, è stato in una squadra sola e quindi ha avuto un grandissimo valore di senso di appartenenza, molto importante nel calcio d’oggi. L’ho conosciuto come telecronista ed era bravissimo, sono onorato di essere qui”.

Sul livello raggiunto: “Se sono diventato un grande allenatore? E’ stato un percorso lungo partito da lontano, ho avuto la fortuna di arrivare all’Inter, il percorso alla Lazio è stato importantissimo. Ringrazio Lotito e Tare che mi hanno dato una grandissima opportunità, poi bisogna sempre cercare di migliorarsi. Abbiamo qua Sacchi e Capello che sono stati due grandissimi maestri, prendo esempio da allenatori che hanno vinto tanto, sono modelli importanti per noi allenatori”.

Sul mercato: “Mercato creativo? Ho la fortuna di avere una società sempre presente e attiva, penso a Marotta, Ausilio, Baccin, il nostro presidente che purtroppo non è qui con noi. Siamo sempre in movimento, nel calcio c’è sempre da migliorare anno dopo anno. Stiamo già facendo qualcosa. Dal mio arrivo, abbiamo paletti e budget, i dirigenti sono bravissimi e stanno cercando di andare oltre per fare una squadra competitiva perché abbiamo una tifoseria che merita di rimanere sempre al top”