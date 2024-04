Inter, per Caressa Bastoni ha rivoluzionato il suo ruolo

di Redazione, pubblicato il: 25/04/2024

(Inter) Fabio Caressa ha parlato della splendida stagione dei nerazzurri sul suo canale You Tube. Il giornalista di Sky ha individuato un giocatore per reparto che si è dimostrati fondamentale nella cavalcata verso il 20 scudetto. In difesa ha elogiato senza mezzi termini Bastoni.

“Bastoni ha aperto la strada a questo nuovo modo di segnare da quarto e mezzo a quarto e mezzo. È stato decisivo come uomo assist, si è spesso lanciato a centrocampo, si è scambiato con Dimarco la posizione, si sta consacrando come uno dei migliori difensori in circolazione, se già non lo è. Non ho visto errori in questa stagione”.