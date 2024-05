Inter, Klaassen mette in guardia la squadra. E che elogio per il club nerazzurro!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/05/2024

Inter, Klaassen parla prima della partita. In casa nerazzurra bisogna ritrovare subito la concentrazione per affrontare la complicatissima sfida di questa sera. Il Sassuolo di Ballardini, infatti, giocherà con il coltello tra i denti per trovare fondamentali punti per la lotta salvezza. Non solo, ma i neroverdi sono anche l’unica squadra che, in questa stagione, è riuscita a battere i nerazzurri in campionato.

Intanto, prima della partita, il centrocampista nerazzurro Davy Klaassen ha parlato ai microfoni di Inter Tv, mettendo in guardia la squadra e facendo una gran dichiarazione nei confronti del club.

Ecco le parole di Klaassen: “Sarà sicuramente una partita difficile contro il Sassuolo. Loro lotteranno per la loro vita, per restare in Serie A. Noi siamo l’Inter e dobbiamo lottare per vincere ogni partita. Siamo campioni, vogliamo vincere e proveremo a farlo anche stasera. Quando arrivi in una nuova squadra non sai mai cosa aspettarti ma Denzel e Stefan mi avevano parlato benissimo del club e dei tifosi, anche della città. E non mentivano”.