Inter, Inzaghi pazzo di gioia per lo scudetto: e sul grande turn over di questa sera…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/05/2024

Inter, Inzaghi parla prima della partita. La squadra nerazzurra ha ancora tanta euforia in corpo dopo la vittoria dello scudetto nel derby e della conseguente seconda stella. Un traguardo puntato fin dall’inizio della stagione e finalmente raggiunto. Ma stasera bisogna ritornare in campo ed affrontare un avversario complicatissimo come il Sassuolo – unica squadra a battere i nerazzurri in campionato – con il massimo impegno e la massima attenzione.

Intanto, prima della partita, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky sia dello scudetto vinto che della partita, spiegando il perchè di tanti cambi di formazione.

Ecco le parole di Inzaghi: “Com’è cambiata la mia vita? Chiaramente è un bellissimo momento, abbiamo festeggiato tanto, sono stati giorni importanti. È quello che volevamo dall’inizio della stagione, abbiamo vinto uno scudetto meritato e adesso mancano queste ultime partite che dobbiamo fare nel migliore dei modi. Come trovare stimoli? Al di là dei record, dobbiamo pensare una partita alla volta, c’è un campionato da onorare nel migliore dei modi, ci sarà spazio per tutti. Nonostante i festeggiamenti, negli ultimi tre giorni ci siamo allenati seriamente. Le scelte di oggi? Ho fatto delle scelte ponderate. I giocatore che vediamo oggi sono stati una garanzia tutto l’anno, il primo nome che mi viene in mente è Audero”.