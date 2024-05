Sassuolo-Inter, tanto turn over per Inzaghi: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/05/2024

Sassuolo-Inter, ci sono le formazioni ufficiali. In casa nerazzurra bisogna ritrovare subito la concentrazione perchè stasera ritorna il campionato. E’ vero che gli uomini di Inzaghi hanno già detto tutto per quanto riguarda la loro stagione. Ma è anche vero che non è il caso di fare brutte figure. Contro, ci sarà un Sassuolo alla disperata ricerca di punti per la salvezza e che è stata l’unica squadra, fino a questo momento, a battere i nerazzurri in campionato

Dunque, ci vorrà tutta la voglia di rivalsa possibile, ma anche tantissima attenzione ad ogni dettaglio. Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori.

SASSUOLO (3-5-1-1): Consigli; Erlic, Kumbulla, Ferrari; Toljan, Lipani, Henrique, Thorstvedt, Doig; Laurienté; Pinamonti.

All. Davide Ballardini.

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Augusto; Sanchez, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.