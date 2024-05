Mercato Inter, Bento rimane in pole per la porta: 4 giocatori in prestito per finanziare il colpo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/05/2024

Mercato Inter, Bento Krepski resta un obiettivo primario per la porta. Mentre la squadra di Inzaghi si allena per preparare la partita contro il Sassuolo per il terzultimo turno di campionato, la società è al lavoro per provare a trovare i profili più adatti per la rosa della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra ha già inquadrato quali potranno essere i giocatori più utili e cercheranno di imbastire delle trattative per portarli a Milano.

Uno di questi è sicuramente il portiere dell’Athletico Paranaense, Bento Krepski. Il portiere brasiliano è in pole position per la porta nerazzurra e potrebbe essere uno dei colpi per la prossima stagione. Per acquistarlo il prezzo è stato fissato a 20 milioni di euro, una cifra che i nerazzurri non hanno nella loro disponibilità e che dovranno ricavare da alcune cessioni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza interista ha intenzione di finanziare questo colpo attraverso la cessione di quattro giocatori in prestito.

Il primo è Mattia Zanotti, oggi in prestito al San Gallo in cui è un titolare inamovibile. Poi occhio anche alla situazione che ruota attorno a Martin Satriano, in lotta per la Champions League con la maglia del Brest. Tornando, in Italia, un giocatore che potrebbe salutare è Oristanio, quest’anno autore di un bella stagione con la maglia del Cagliari. Infine, Zinho Vanheusden, in prestito allo Standard Liegi con cui ha trovato grande continuità.