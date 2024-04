Dumfries-Inter, a breve il club vuole una risposta per il rinnovo. Se non dovesse arrivare…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/04/2024

Dumfries-Inter, il club attende una risposta per il rinnovo. Mentre la squadra festeggia ancora per la vittoria dello scudetto e della seconda stella, la dirigenza cerca di programmare il futuro della rosa di Inzaghi per capire su quali giocatori potrà contare. Questo si riflette anche in ottica rinnovi. Se quelli di Lautaro e Barella sembrano in via di definizione, si deve ancora discutere per quello di un altro giocatore come Denzel Dumfries.

L’esterno olandese, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2025 e mesi fa ha rifiutato l’offerta del club di un rinnovo a 4 milioni di euro annui, a fronte di una richiesta di 5,5 milioni di euro annui. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, i nerazzurri avrebbero posto una condizione all’esterno olandese. Infatti, la società, si aspetta di avere una risposta definitiva sull’accettazione o meno della proposta di rinnovo entro la metà di maggio, altrimenti le strade tra le parti si separeranno in estate.

Se si arriverà a quest’ultima situazione, ecco che, poi, i nerazzurri si guarderanno attorno sul mercato per trovare un’alternativa che sia di livello e che possa fare bene per il futuro. In caso di cessione di Dumfries, i nerazzurri, puntano a ricavare circa una ventina di milioni. Considerando che il giocatore è arrivato a Milano per 12,5 milioni, si tratterebbe di una bella plusvalenza.