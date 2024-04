Inter, Gianfelice Facchetti stende Pioli con l’ironia

di Redazione, pubblicato il: 27/04/2024

(Inter) Non sono piaciute a nessun interista le parole di Pioli dopo il riconoscimento della bella stagione ricevuto da Simone Inzaghi: “Questo fa onore ad Inzaghi, ma credo sia molto più facile fare i complimenti agli avversari quando vinci”.

“Caro Stefano, dovevi ricordare anche che per due volte non siamo entrati nella tua area rispettivamente per ben 4 e 7 minuti. Bastava dire, complimenti Inter! Sarà per la prossima volta”.