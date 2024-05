C’è già chi aspetta l’Inter nella prossima Champions

di Redazione, pubblicato il: 08/05/2024

(Inter) Con la vittoria contro il Barcellona nel recente turno di Liga il Girona si è matematicamente qualifica per la prossima Champions League. Il suo allenatore, Michel, pensa già agli avversari. Tra i suoi preferiti l’Inter, evidentemente per il prestigio raggiunto dal club nerazzurro. Queste le sue parole: “siccome il format è cambiato, con quattro partite in casa e quattro fuori, voglio andare in trasferta ad Anfield e giocare in casa contro l’Inter e il Bayern Monaco. Certo: perché la gente sia contenta. Poi qualche grande stadio: mi è piaciuto quello del Borussia Dortmund, con il muro giallo. È un altro club che vorrei affrontare. E sarebbe bello anche per tutta la stampa del Girona, che ci andrebbe».