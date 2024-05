Inter, parla l’agente di Carboni: “Ecco il suo futuro! E prenderà il posto di due grandi dell’Argentina”

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/05/2024

Inter, parla l’agente di Valentin Carboni. Uno dei giovani più interessanti di proprietà del club nerazzurro è sicuramente Valentin Carboni. Il giovane trequartista classe 2005, in questa stagione, sta facendo bene in prestito secco al Monza. Ma di lui si parla come possibile sacrificato sul mercato dell’Inter per finanziare il mercato.

Di questo, ha parlato l’agente del ragazzo, Alessandro Moggi, che ha descritto la situazione attorno al ragazzo, parlando del futuro e delle prospettive del giocatore ai microfoni di TMW.

Ecco le parole di Alessandro Moggi: ”Un talento assoluto, un 2005 convocato dalla nazionale argentina. E’ uno dei due che andrà a sostituire Messi e Di Maria, il futuro del calcio Mondiale. Ha una valutazione importantissima in un club importantissimo, detto questo è giusto si tolga soddisfazioni e raccolga interessi”.