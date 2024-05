Inter, Dimarco rivela il momento più buio della sua carriera

di Redazione, pubblicato il: 08/05/2024

(Inter) Federico Dimarco è stato uno dei protagonisti più brillanti della cavalcata nerazzurra verso lo scudetto della seconda stella.

Il laterale ha pubblicato una storia su Instagram in cui si mette a nudo parlando delle sue emozioni, della sua immensa gioia per vestire la maglia per cui tifa fin da piccolo ma anche dei suoi momenti meno felici.

“Il momento più difficile lo abbiamo vissuto a Sion quando abbiamo perso il nostro primo figlio che sarebbe dovuto nascere prima di Nicholas e Chloe. Ho pensato di smettere quando non giocavo quasi mai, non venivo neanche convocato. Quella di Sion è stata una scelta personale, andando controcorrente non me ne pento; ma è stato un periodo difficile perché alla prima partita mi sono rotto il quinto metatarso ed ero in difficoltà perché non avevo squadre che mi volevano. Un infortunio che però mi ha dato tanta forza, anche se ero consapevole di non essere ancora pronto per giocare nell’Inter. Quando sono tornato mi mancava ancora qualcosa che sapevo di poter acquisire giocando nell’Inter”.