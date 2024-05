Inter, Mkhitaryan parla alla tv armena: le parole sullo scudetto. E sul suo futuro…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/05/2024

Inter, Mkhitaryan parla alla tv armena. Uno dei protagonisti della stagione nerazzurra è stato sicuramente il centrocampista armeno, Mkhitaryan. Un giocatore a cui Simone Inzaghi non rinuncia mai e che si è rivelato preziosissimo in più di un’occasione. Lo stesso centrocampista, dopo la vittoria dello scudetto, ha parlato ai microfoni della tv pubblica armena.

Ecco le parole di Mkhitaryan: “Ho aspettato tanto lo scudetto. Il campionato italiano è molto importante e sono molto felice, perché non tutti riescono a vincerlo a 35 anni. Non mi fermerò a questo risultato. Per un calciatore della mia età è più difficile giocare, cerco di riposarmi bene, di allenarmi bene, cerco di dare il massimo. Il mio primo obiettivo fin dall’infanzia era giocare nell’Arsenal. Diventando un professionista, ho raggiunto il mio obiettivo. Ho ancora due anni di contratto con l’Inter, fino al 2026. Vedrò se potrò giocare fino a quel momento, poi penseremo se continuare all’Inter o altrove. Purtroppo non seguo molto il campionato armeno, ma lo guardo il più possibile. Da sempre tifoso del Pyunik, la mia carriera è iniziata lì, so che adesso stanno attraversando momenti difficili. Mio figlio deciderà se diventerà calciatore oppure no, non lo costringo a giocare a calcio. Quando ha toccato la palla per la prima volta, la voleva lui stesso. Posso mostrare la direzione nella vita, ma lui deve decidere”.