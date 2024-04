Mercato Inter, la strada maestra di Ausilio

di Redazione, pubblicato il: 29/04/2024

(Mercato Inter) Intervistato da Sky Sport nel corso della festa per la conquista della seconda stella, Piero Ausilio ha parlato del prossimo mercato.

“Penso che questa squadra abbia dimostrato un valore non solo sul campo, ma anche di etica e senso di appartenenza. Non vorremmo fare danni. Il progetto è partito tre anni fa con Simone, abbiamo fatto due finali europee e siamo stati protagonisti sia in Italia che in Champions League. Abbiamo inserito due giocatori che alzeranno il livello della squadra. In questo momento, riflettiamo per fare le cose giuste e non comprare tanto per comprare.”