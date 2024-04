Inter, i giocatori protagonisti degli sfottò più belli

di Redazione, pubblicato il: 29/04/2024

(Inter) La festa per la conquista dello scudetto e della seconda stella ha avuto momenti straordinari. Gli sfottò verso i rivali di sempre sono stati tra questi con i tifosi impegnati più volte a cantare “Pioli is on fire” . Ma i cori più iconici hanno visto i giocatori protagonisti assoluti.

Calhanoglu che dà il via al coro “chi non salta milanista è”, Cuadrado scatenato sulla terrazza di Piazza Duomo con occhiali a forma di stelle saltella come un grillo al ritmo di “chi non salta bianconero è”.

Nessun eccesso, solo ironia e rispetto fino al punto che Dimarco ha stoppato sul nascere cori offensivi contro alcuni giocatori del Milan, Theo Hernandez per primo.