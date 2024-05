Inter, Biasin dice tutto su Zhang e il rifinanziamento. E sul prossimo bilancio, una sorpresa positiva

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/05/2024

Inter, Biasin parla di una sorpresa sul bilancio nerazzurro. In casa Inter, a partire da domani, la squadra ritornerà ad allenarsi per preparare l’ultima uscita a San Siro davanti ai propri tifosi. Un impegno da non prendere assolutamente sottogamba, visto che ci sarà da festeggiare ancora per la vittoria del ventesimo scudetto. Ma la mente è già al futuro immediato e a quello che accadrà con il rifinanziamento del presidente nerazzurro Steven Zhang.

Di questo ha parlato il giornalista, molto vicino alle cose di casa nerazzurra, Fabrizio Biasin, ai microfoni di Tv Play. Biasin, che oltre alla situazione rifinanziamento, ha anche parlato di una piccola sorpresa in positivo che ci sarà all’interno del prossimo bilancio della società nerazzurra.

Ecco le parole di Biasin: “Tra Zhang e Pimco sembra tutto fatto, a breve arriveranno gli annunci. La famiglia Zhang, dunque, prosegue alla guida dell’Inter e sposta il suo prestito. Questa cosa divide la tifoseria: è un fatto che sposta l’orizzonte temporale, Suning proverà ad andare avanti provando a rendere la società sempre più appetibile. E’ una soluzione ponte nemmeno così breve. La situazione stadio è sempre centrale, perché grazie a quella ogni società è più appetibile in chiave cessione. L’Inter, inoltre, prevede la chiusura del prossimo addirittura in leggero attivo. Ci sarà la Champions, il Mondiale per Club. L’orizzonte è più sereno. Non sarà certamente dispendioso nemmeno il prossimo mercato, l’ho chiesto personalmente ad Ausilio settimana scorsa e la risposta è stata piuttosto netta. Si guarderanno i centesimi come accaduto nell’ultimo triennio. Ma questa è una cosa che non spaventa la dirigenza”.