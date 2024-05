Inter, Arnautovic e Correa in uscita? I dirigenti hanno fatto una comunicazione ai due giocatori

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/05/2024

Inter, la dirigenza ha fatto una comunicazione a Correa e Arnautovic. In casa nerazzurra, oggi, è la giornata in cui la squadra è ritornata al lavoro sul campo per preparare al meglio la sfida contro la Lazio. Una partita importante, perchè si tratta dell’ultimo impegno a San Siro davanti ai propri tifosi. Quindi, un’occasione per poter festeggiare al meglio la conquista del ventesimo scudetto e della conseguente seconda stella.

Intanto, mentre gli impegni della squadra volgono al termine, con le ultime due giornate di campionato, la dirigenza si è già da tempo messa al lavoro per puntellare la rosa di Inzaghi in vista della prossima stagione. Sicuri gli innesti a parametro zero di Piotr Zielinski e Medhi Taremi, la società nerazzurra ha anche intenzione di rinforzare il reparto avanzato per consegnare ad Inzaghi un reparto di sicura affidabilità, cosa che è mancata in questa stagione.

Ovviamente, come si sa, l’obiettivi principale è quello di Albert Gudmunsson del Genoa. Ma per l’islandese, la richiesta dei rossoblù oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro. Dunque, servirà, oltre a dover far cassa, anche creare spazio numerico. Detto che Sanchez andrà via a parametro zero, La Gazzetta dello Sport ha parlato di altri due elementi come Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

Per la rosea, la società avrebbe già comunicato ad entrambi la volontà di separare le proprie strade. Per l’austriaco si spera in offerte dall’Arabia e dagli Stati Uniti, mentre non trovano conferme le voci che vorrebbero un interesse del Como neo-promosso per il Tucu.