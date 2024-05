Inter, Biasin parla del mercato: le reali intenzioni dei nerazzurri su Bento. E Bruno Fernandes…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/05/2024

Inter, Biasin parla delle ultime notizie di mercato in casa nerazzurra. Mentre la squadra è tornata oggi in campo per preparare la sfida contro la Lazio, la dirigenza si è già da tempo messa al lavoro per progettare quella che sarà la rosa per la prossima stagione. Non solo i rinnovi di contratto di Inzaghi, Dumfries, Barella e Lautaro, ma anche l’osservazione dei profili che potrebbero fare al caso del tecnico nerazzurro.

Nelle ultime ore, sono venute fuori parecchi notizie su interessi reali e presunti che la dirigenza di viale della Liberazione avrebbe nei confronti di alcuni giocatori. Dall’Inghilterra, per esempio, ieri, si ipotizzato di un interesse da parte dell’Inter per Bruno Fernandes del Manchester United. Così come si è ulteriormente parlato dell’interesse che i nerazzurri avrebbero nei confronti del portiere brasiliano dell’Athletico Paranaense, Bento Krepski.

Di questo, ha parlato il giornalista molto vicino alle cose di casa Inter, Fabrizio Biasin, che ha svelato le intenzioni della dirigenza proprio per quanto riguarda questi due profili.

Ecco il tweet di Fabrizio Biasin: “Inter, un paio di cose: Bruno Fernandes è vera come me dal parrucchiere. Portiere da affiancare a Sommer: il club valuta più di un nome (lo stesso Audero non è stato ancora escluso), tra questi Bento è un’opzione concreta”.