Inter, la caparbietà di Inzaghi per un altro record

di Redazione, pubblicato il: 15/05/2024

(Inter) La partita con la Lazio vedrà l’ultima festa nerazzurra con la consegna del trofeo. Ma sarebbe sbagliato pensare ad una domenica di relax in attesa del triplice fischio. Inzaghi ha un altro obbiettivo da centrare come riferisca la Gazzetta dello Sport.

“Solo tre squadre sono riuscite a conquistare trenta affermazioni nella stessa stagione: la Juventus di Allegri nel 2017-18 e l’Inter di Mancini nel 2006-07…Gli uomini di Inzaghi attualmente sono a quota 29 vittorie. Ora hanno a disposizione la gara casalinga di domenica contro la Lazio e quella successiva sul campo del Verona per tagliare il traguardo. Ecco perché con i biancocelesti, in corsa per la qualificazione alla Champions, Simone non ha intenzione di fare il turnover visto a Reggio Emilia e a Frosinone. Anche se gli allenamenti alla Pinetina sono stati sospesi fino al mercoledì, tutto lascia pensare che in campo andranno molti, o addirittura tutti i titolarissimi.”