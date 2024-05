Inter, Inzaghi parla del suo futuro: che notizia sul rinnovo di contratto!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/05/2024

Inter, Inzaghi parla del suo rinnovo. Presente al Palazzo Gotico per la premiazione come primo allenatore piacentino ad aver vinto il campionato, Simone Inzaghi si è soffermato a parlare con i giornalisti, dando tantissime indicazioni, soprattutto per quanto riguarda il proprio futuro sulla panchina nerazzurra.

Come annunciato dagli stessi Marotta e Ausilio, c’è in ballo il rinnovo di contratto per altre due o tre stagioni. Un rinnovo meritatissimo per quanto fatto in campo, ma non solo. Di questo ha parlato il tecnico nerazzurro come riportato dal sito Libertà.it.

Ecco le parole di Inzaghi: “Sono orgoglioso di ricevere questo riconoscimento perché porto questa terra sempre con me. Da quando vivo a Milano torno spesso a trovare la mia famiglia e gli amici storici, che sono rimasti ancora tali e a cui sono sempre legato. Mi fa molto piacere vedere tanti piacentini ad accogliermi, io sono fiero di portare in giro per l’Italia e l’Europa anche il nome della mia città. Ringrazio l’amministrazione per questo premio, per me è molto significativo. Inter? Spero e credo di poter annunciare presto il rinnovo, ho trovato un ambiente perfetto per poter lavorare, i risultati che abbiamo ottenuto non sono casuali ma frutto della professionalità di tutta l’organizzazione e ovviamente del gruppo solido che si è creato con i giocatori”.