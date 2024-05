Inter, Baccin dice tutto: dalla scoperta di Thuram e Bisseck, fino ai rinnovi, J. Alvarez e Retegui. E su Bento…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/05/2024

Inter, parla Baccin. A poco meno di un mese dalla conquista del ventesimo scudetto e della seconda stella, in casa nerazzurra l’euforia non è terminata. Ma anche se il clima di festa è ancora alto, la dirigenza interista sta già da tempo programmando il futuro. Di questo, e di molto altro, ha parlato il direttore nerazzurro, Dario Baccin ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole di Baccin.

Sull’essere un corpo unico: “Sicuramente è un gruppo di lavoro che è insieme da parecchi anni e questo ci agevola molto. Siamo la parte apicale di una struttura che sta lavorando bene da molto tempo e i risultati sono la conseguenza di tutti gli sforzi che stiamo facendo”.

Su Zielinski e Taremi: “Ci saranno delle difficoltà anche quest’anno. Gruppo che ha fatto molto bene, ci sarà da toccare il meno possibile. Siamo orgogliosi di aver inserito Zielinski e Taremi, orgogliosi che ci abbiano scelto. Chiaramente dei cambiamenti fisiologici ci saranno, lavoreremo per dare al mister e al suo staff giocatori funzionali al progetto che vogliamo sia vincente anche in futuro”.

Su Simone Inzaghi: “Conosco Simone da oltre 10 anni. Non ha perso l’umiltà che lo ha sempre contraddistinto, è una persona per bene, un buono ma allo stesso tempo deciso. Ha una passione smisurata per il calcio e una conoscenza maniacale degli aspetti. Ci troviamo spesso nel suo ufficio a seguire partite di campionati minori o esteri. Con lui e con lo staff abbiamo fatto percorso importante, la capacità e la bravura è di essere molto compatti. Abbiamo portato a casa risultati importanti”.

Su come scoprire i talenti: “L’organizzazione del lavoro, abbiamo osservatori guidati da me e Piero, seguiamo tutti i campionati sia a video che live. Abbiamo una rete di conoscenze che ci permette di avere segnalazioni prima di altri. Cerchiamo di essere presenti su tutti i mercati”.

Sul mercato Sudamericano: “Il Sudamerica è sempre ricco di giocatori interessanti. Dopo una crisi fino a 2 anni fa, ora sono tornati Brasile, Ecuador, Uruguay e Argentina hanno giocatori molto validi. Si sono maggiormente strutturati e questo rende più complicato prendere i giocatori. Continuiamo a battere tutte quelle zone”.

Su Retegui e Julian Alvarez: “Non nascondo che questi due giocatori li abbiamo seguiti in maniera approfondita. Ci devono essere tanti parametri che coincidono in quel momento e devono esserci i parametri giusti nel nostro organico. Per una serie di questioni non è stato possibile portarli a Milano”.

Su Bisseck: “Era in una shortlist, abbiamo iniziato a seguirli. Lo abbiamo visto all’Europeo Under 21, confronto interno e siamo andati su di lui. Era nei parametri da noi pensati, giovane e dal grande potenziale con costi abbordabili. Il suo impatto è stato incredibile, si è calato con mentalità e intelligenza, siamo molto contenti”.

Su Marcus Thuram: “Grande sinergia a livello dirigenziale. Avendoci giocando contro, il pensiero comune era che potesse essere un giocatore con caratteristiche diverse dal ruolo in cui giocava. Siamo stati tutti d’accordo, poi le trattative, si è fatto male e siamo contenti che ci abbia scelto a giugno. Non si può nascondere che c’erano 3-4 club mondiali pronti a prenderlo. Il fatto che abbia scelto Milano e l’Inter è motivo d’orgoglio”.

Sulla Primavera: “Ottimo percorso anche quest’anno, applauso a Chivu. Abbiamo una squadra con talento, il percorso per la prima squadra non è semplice. Ma abbiamo un potenziale importante”.

Su far arrivare giocatori in prima squadra come Carboni e Oristanio: “Sono contento, hai citato giocatori cresciuti con noi. Penso anche a Satriano, i fratelli Esposito, l’altro Carboni, abbiamo tanti giocatori che stanno crescendo. Li seguiamo con una struttura apposita, anche il presidente Zhang sempre molto attento e partecipe. Obiettivo è avere questi giocatori in prima squadra”.

Sul sogno da realizzare sul mercato e l’operazione di cui va più fiero: “Quello di cui vado fiero spero la prossima. Sogno? Penso possa essere quello di andare a scovare un nuovo Zanetti. Un giocatore che possa vestire la maglia a 16 anni e per tutta la carriera”.

Su Bento: “Siamo contenti dei nostri portieri. Pensando al futuro Bento è uno dei nomi che valutiamo, lo abbiamo osservato da vicino. Prematuro ora parlare di lui- È uno dei 2-3 giovani che seguiamo con attenzione”.

Sui rinnovi di Lautaro, Barella e Inzaghi: “Stiamo lavorando. Con tutti la volontà reciproca è di andare avanti. Quando si parte da un rapporto così solido e le volontà sono comuni credo che non ci saranno problemi. C’è un tempo prestabilito per ognuno, ma credo si andrà avanti tutti molto contenti”.