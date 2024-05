Thuram-Inter, la clausola fa tremare: le squadre interessate e la posizione dei nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/05/2024

Thuram-Inter, la clausola risolutoria spaventa i nerazzurri. In casa Inter c’è tanto entusiasmo per la vittoria dello scudetto. I festeggiamenti per il ventesimo tricolore e per la seconda stella conquistate dureranno per tutta l’estate. Un traguardo sicuramente storico che tutto l’ambiente nerazzurro ha puntato fin dall’inizio della stagione ed è riuscito ad agguantarlo con merito. Ma se la squadra lavora sul campo per preparare le ultime due uscite di campionato, ecco che la dirigenza si prepara per la programmazione estiva per costruire una rosa competitiva anche per la prossima stagione.

Ci sono tante situazioni in ballo, sia sul fronte acquisti e cessioni, che su quello inerente ai rinnovi. Ma, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, bisogna tenere gli occhi aperti su ciò che gravita attorno a Marcus Thuram. L’attaccante francese, prelevato a parametro zero in estate, è stata la vera e propria sorpresa di questa stagione con i suoi 13 gol ed il suo impatto decisivo nella stagione dell’Inter.

Su di lui pende una clausola risolutoria da 85 milioni di euro e i nerazzurri, dopo una stagione simile, tremano viste le big che si potrebbero interessare. A cominciare dal PSG, che perderà Mbappè e vorrebbe puntare Osimhen (anche se al momento la trattiva è complicata). E occhio anche alla solita Premier League. I nerazzurri, dal canto loro, non si opporrebbero se dovesse arrivare quella cifra enorme. Sia per la grande plusvalenza a bilancio, sia perchè la dirigenza potrebbe avere fondi freschi per il mercato.