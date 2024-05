Dumfries-Inter, nuova pretendente dalla Premier: le sue intenzioni e la valutazione nerazzurra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/05/2024

Dumfries-Inter, c’è un’altra pretendente dalla Premier per l’esterno nerazzurro. Dopo la bella vittoria ottenuta per 5-0 in casa del Frosinone, la squadra nerazzurra si prepara sul campo per i prossimi e ultimi due impegni di campionato che chiuderanno la stagione. Una stagione che ha portato in dote, oltre alla terza Supercoppa Italiana consecutiva, soprattutto il ventesimo scudetto e la conseguente seconda stella.

Ma se l’ambiente nerazzurro è ancora in clima di festa per il risultato raggiunto, la dirigenza in viale della Liberazione lavora duramente per il futuro della rosa di Inzaghi. Per questo, ci sono delle situazioni da osservare con estrema attenzione. Una di questa è quella che riguarda Denzel Dumfries. Secondo La Gazzetta dello Sport, per l’esterno olandese, si sarebbe aggiunta una nuova pretendente dalla Premier League.

L’interesse del Manchester United è datato all’estate del 2023. Mentre adesso è l’Aston Villa che bussa alla porta dei nerazzurri, soprattutto vista la vicina conquista della Champions League. L’esterno olandese sa di questo interessamento, ma vorrebbe un club di primissima fascia. I nerazzurri, dal canto loro, vorrebbero evitare di perderlo a zero nella prossima stagione. Ed è per questo che l’intenzione è quella di cedere il giocatore e la valutazione viene assestata in 30 milioni di euro.