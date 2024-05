Inter, la serietà di Esposito parla più delle indiscrezioni

di Redazione, pubblicato il: 15/05/2024

(Inter) Francesco Pio Esposito ha vestito quest’anno la maglia dello Spezia. Alcune indiscrezioni di mercato hanno parlato di un suo possibile rientro alla casa madre nerazzurra com quinta punta per la prossima stagione. Ipotesi alquanto difficile vista la poca esperienza del ragazzo (classe 2005) e le aspettative dei tifosi di una nuova stagione trionfale.

E’stato lo stesso Esposito a fare chiarezza in merito in una intervista a “Cronache di spogliatoio.”

“La vedo difficile, per me è già un onore che il mio cartellino sia di proprietà dell’Inter. Non ho ancora pensato al mio futuro, per il momento mi godo la salvezza con lo Spezia”.

Parole che denotano la serietà ed il realismo della giovane punta nerazzurra destinata, con tutta probabilità, ad un’altra esperienza in prestito.