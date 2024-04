Inter, Carlos Augusto esalta il gruppo: che parole per i compagni di squadra!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/04/2024

L’entusiasmo è alle stelle in casa nerazzurra dopo la vittoria di oggi contro il Torino che ha sugellato ulteriormente la vittoria matematica dello scudetto della scorsa settimana. Tra i grandi protagonisti, anche Carlos Augusto, autore di un’ottima partita, che ai microfoni di Dazn ha parlato della stagione e del gruppo.

Ecco le parole di Carlos Augusto: “Immaginavo che venivo a giocare con un gruppo vincente. Abbiamo vinto anche la Supercoppa e sono davvero felice per la mia famiglia, i miei compagni e adesso approfittiamo della piazza piena. La nostra duttilità? Siamo tutti pronti, indipendentemente dal ruolo. Questa è una fortuna avere due ruoli per aiutare la squadra meglio possibile. Pronto per i festeggiamenti? La giornata è lunga, ma siamo pronti perché sarà una grande festa. I brasiliani hanno tanti giocatori importanti davanti e allora voglio fare bene dietro, sono pronto. Fotografo ufficiale? Ho fatto delle foto dopo il derby e le ho nel mio zaino. Tatuaggio? Sto pensando, vediamo quando andrò in vacanza in Brasile, qualcosa può succedere”.