Inter, Farris a tutto tondo: le parole sulla possibilità di aprire un ciclo. E sul gavettone di Pavard…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/04/2024

Una vittoria importante che permette all’Inter di festeggiare lo scudetto nel migliore dei modi davanti alla sua gente. Dopo la partita, ai microfoni di Dazn, si presenta il vice di Inzaghi, Farris, che ha toccato vari aspetti di questa stagione.

Ecco le parole di Farris: “Aprire un ciclo? Simone l’ha già detto, sono tre anni che questa squadra lotta per ogni obiettivo: nel primo anno sappiamo che ci siamo fatti portare via qualcosa che potevamo prenderci, ci sta sia uno scotto che abbiamo pagato noi come staff. Ma oggi ci siamo ripagati: tutto il successo di questa stagione divertendosi così dà valore a tutti i trofei vinti. Le scelte di formazione? Oggi era un’atmosfera da brividi, incredibili: 90 minuti di festa, era giusto che la gente vedesse in campo quelli che hanno portato la squadra qui. Non che gli altri non l’abbiano fatto, non possiamo neanche parlare di rincalzi: dovrei dire i nomi di tutti, è riduttivo dire rincalzi. Ci hanno portato in alto, oggi era giusto fare così. I record? Si è vista anche oggi la serietà della squadra. Vogliamo ringraziare il Torino per quello che ha fatto oggi, un gesto non scontato e molto bello, la dice lunga sulla sportività e sulla maturità, e complimenti alla terna, non hanno sbagliato niente”.