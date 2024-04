Inter, Calhanoglu sprizza gioia da tutti i pori: le parole sul rigore a Lautaro e su eventuali cori anti-Milan sul pullman…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/04/2024

Inter, Calhanoglu pieno di gioia dopo la partita. Un’altra vittoria quella ottenuta oggi dai nerazzurri che suggella ulteriormente la vittoria dello scudetto e della seconda stella. I nerazzurri piegano 2-0 il Torino grazie alla doppietta di Hakan Calhanoglu. E proprio il turco si presenta ai microfoni di Dazn dopo la partita per parlare di tanti temi.

Ecco le parole di Calhanoglu: “I miei figli mi chiedono sempre se possono scendere in campo! È stata una bella giornata per loro e per noi. Sono contento, non mi aspettavo di fare due gol. Giocare così, in uno stadio così pieno. Il segreto dei rigori? Concentrazione, essere sempre concentrati. Io non voglio sbagliare, quando c’è l’occasione voglio fare gol. Il segreto è lavorare e crederci. Lautaro? Volevo lo tirasse lui, per me sarà un piacere vederlo capocannoniere”.

Poi, Calhanoglu ha continuato: “Siamo un bel gruppo, non solo in campo ma anche fuori. Rivincita sul Milan e fare casino sul pullman? Io non faccio casino, voglio stare sereno perché si giocherà ancora. Rispetto a quello che hanno fatto loro, io non faccio queste cose. Dirette Instagram? È stato spontaneo, è venuto anche Zhang, un bellissimo gesto da parte sua. Ci scrive sempre, c’è un bellissimo clima e atmosfera. Cosa rappresenta l’Inter per me? Tutto, hanno alzato il mio valore, quello che avevo dentro. Faccio tutto per loro”.