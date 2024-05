Inter, il Barca ci sta, nuovo nome per l’attacco del futuro

di Redazione, pubblicato il: 14/05/2024

(Inter) Dopo l’arrivo di Taremi l’Inter è alla ricerca di un’altra punta per completare la rosa dell’attacco per la prossima stagione. Il sogno è Gudmunsson, la realtà potrebbe avere il nome di Vitor Roque.

E’ la Gazzetta dello Sport a lanciare l’indiscrezione rivelando che il Barcellona avrebbe proposto l’operazione ai nerazzurri con la formula del prestito.

“Vitor Roque, classe 2005, solo un anno fa di questi tempi era considerato un possibile crack a livello internazionale, alla pari di quell’Endrick che dalla prossima estate giocherà nel Real Madrid. A Barcellona è sbarcato a gennaio, ma non ha trovato la spazio immaginato: solo 11 presenze, di cui due da titolare. Tanto che il suo agente, André Cury, nelle ultime ore ha parlato apertamente dell’ipotesi di cessione, considerato che con Xavi il rapporto non è mai decollato…In estate lascerà la squadra che per lui, nel luglio scorso, ha investito circa 60 milioni di euro tra parte fissa e bonus variabili per strapparlo all’Atletico Paranaense.”

Marotta e lo staff di mercato sono alle prese con una decisione legata a molti fattori, primo tra tutti l’aspetto economico. Per Gudmunsson servono 30 milioni, magari qualcosa meno con l’inserimento di qualche prospetto giovane gradito al Genoa, Vito Roque sarbbe invece la classica opportunità di mercato da cogliere al volo.