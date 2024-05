Inter, trovata la contropartita per Gudmunsson: la società ha anche in mente il piano per l’attacco

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/05/2024

Inter, trovata la contropartita per Gudmunsson. In casa nerazzurra, la squadra tornerà domani a lavorare sul campo per preparare la partita contro la Lazio. Quella contro i biancocelesti sarà l’ultima uscita a San Siro per questa stagione. Un match in cui i nerazzurri non possono permettersi di fare brutte figure, vista la presenza massiccia dei propri tifosi per festeggiare ancora insieme la vittoria dello scudetto.

Intanto, mentre la squadra si prepara, la dirigenza in viale della Liberazione sta studiando le mosse per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro, secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, ha intenzione di rinforzare l’attacco e di avere quattro punte di livello. Per questo, il piano di Marotta e Ausilio, è quello di cedere Arnautovic e prelevare un altro elemento.

E questo elemento è stato focalizzato in Gudmunsson del Genoa. L’attaccante islandese sta facendo molto bene in questa stagione ed è seguito anche da altre squadre come Tottenham, ma soprattutto Napoli e Juventus. Anche ai nerazzurri, come detto, piace molto e hanno intenzione di imbastire una trattativa. Ma 30 milioni di richiesta sono un po’ tanti per le casse nerazzurre e per questo si proverà ad inserire una contropartita tecnica.

Si tratta dell’attaccante uruguayano, Martin Satriano, quest’anno al Brest, ma seguito molto anche da Stoccarda, Valencia e, per l’appunto, dal Genoa. Vedremo se la situazione si muoverà nei prossimi giorni.