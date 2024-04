Mercato Inter, occhi su Zirkzee: i nerazzurri hanno un jolly da giocarsi con il Bologna

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/04/2024

Mercato Inter, occhi puntati su Zirkzee. In casa nerazzurra c’è ancora parecchia adrenalina dopo la festa scudetto di ieri sera. Una marea incredibile che ha cantato e festeggiato per le vie di Milano insieme a Inzaghi e i suoi ragazzi. Il ventesimo scudetto e la seconda stella è una traguardo incredibile, che la società e la squadra si erano prefissati fin da inizio anno e che hanno raggiunto con enorme merito.

Ieri sera, nel corso dei festeggiamenti, hanno parlato anche i dirigenti nerazzurri e hanno descritto la situazione per il prossimo mercato. Infatti, come ammesso dallo stesso Marotta, si tratterà di un mercato creativo, che dovrà concludersi a saldo zero, ma che dovrà portare la rosa di Inzaghi ad essere migliorata ulteriormente. Questo perchè, la prossima stagione, la squadra nerazzurra potrebbe giocare, potenzialmente, oltre 60 partite, dunque, c’è bisogno di un organico all’altezza.

Oltre a questo, la dirigenza si è detto che ci vogliono delle alternative di livello e, in questa stagione, non tutti i reparti le hanno avute. Il riferimento, ovviamente, è all’attacco che, Thuram e Lautaro a parte, non è riuscito ad esprimere quello che ci si aspettava. La Gazzetta dello Sport, a tal proposito, parla della volontà dell’Inter di acquistare un altro attaccante. E in queste ore i riflettori si stanno spostando su Zirkzee del Bologna. I nerazzurri non possono sborsare i 60 milioni di euro richiesti dai rossoblù. Ma hanno una carta da giocarsi, ovvero la possibilità di inserire il cartellino di Giovanni Fabbian.