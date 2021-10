Inter, per Jovic si fa sul serio? Le ultime sull'attaccante del Real Madrid

L’Inter pensa seriamente a Luka Jovic.

La finestra di mercato di gennaio potrebbe regalare a Simone Inzaghi un punta che possa essere un centravanti puro da alternare a Dzeko e che possa garantire una buona quantità di gol. Per poter intavolare questa trattativa con il Real Madrid, però, deve prima partire Alexis Sanchez che, dopo la polemica social post partita contro il Sassuolo, sembra essere sempre più lontano dall’Inter con la risoluzione contrattuale che sembra essere l'opzione che potrebbe accontentare tutte le parti – leggi qui le ultime novità sull’attaccante cileno.

Ma l’interesse dell’Inter per Jovic parte da lontano, da quanto l’attaccante serbo giocava in Germania con la maglia dell’Eintracht Francoforte e proprio contro la squadra nerazzurra sbocciò in maniera definitiva con un gol che eliminò gli uomini di Spalletti in Europa League. L’Inter provò, come riportato da parte del sito TMW, a prelevare Jovic, ma la potenza economica del Real Madrid, che offrì 5 milioni a lui e 65 all’Eintracht, spazzò via ogni possibilità per la squadra nerazzurra.

Ora le strade potrebbero intrecciarsi di nuovo – leggi qui le novità sull’interessamento -, con il Real Madrid che potrebbe essere ben disposto a cedere il giocatore anche in prestito con diritto di riscatto visto il bottino esiguo che ha ottenuto in Spagna: solo due gol e un assist. Troppo poco per un giocatore che avrebbe dovuto consacrarsi in maniera definitiva in campo europeo, ma i cui problemi fisici e le troppe pressioni dell’ambiente blanco, hanno frenato la crescita di un ragazzo dalle indubbie qualità tecniche e fisiche.