Esclusiva - Inter: Vlahovic? No. Marotta punta Belotti

Mercato: Dusan Vlahovic? No. L'Inter punta, per la prossima stagione, ad Andrea Belotti, capitano del Torino. Motivo? Lo vuole fortemente Simone Inzaghi.

È quanto confermato, oggi pomeriggio (giovedì 7 ottobre, ndr), a InterDipendenza da una fonte vicina alla società. Il tecnico piacentino apprezza le qualità di Belotti e lo ritiene ideale per il suo sistema di gioco. Tanto è vero che, già lo scorso agosto, l'Inter aveva provato 'un approccio' con il Gallo ma, alla fine, la dirigenza e lo stesso allenatore avevano deciso di virare su Joaquin Correa.

Ora, però, il discorso è pronto a riaprirsi.

A quanto appreso da InterDipendenza, Marotta è già in contatto con Belotti che, il prossimo giugno, andrà in scadenza di contratto con il Torino. Al momento il giocatore fa richieste abbastanza alte, ma l'idea di portarlo a Milano è molto concreta. In realtà ci sarebbe anche il pensiero di portarlo all'Inter già a gennaio visto quanto sta accadendo con Alexis Sanchez. Il cileno, come vi abbiamo raccontato sempre in esclusiva, sembra stia percorrendo sempre di più la strada che lo porterà alla rescissione del contratto già a gennaio 2022. Il rapporto con Inzaghi è infatti ai minimi storici e, se dipendesse dal tecnico, l'ex Manchester United potrebbe fare le valigie il prima possibile. Tuttavia l'ipotesi di vedere Belotti all'Inter, già in questa stagione, è quasi nulla.

Diverso invece il discorso su Dusan Vlahovic. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i costi dell'operazione rendono questa pista "fantamercato" (come l'ha definita la nostra fonte vicina alla società). Chi invece ha ottime possibilità di arrivare all'Inter, e già dal mese di gennaio, è Villar, come raccontiamo da diversi giorni. Marotta è continuamente in contatto con la dirigenza della Roma per riuscire a strappare il sì in merito alla richiesta di prestito gratuito.