Esclusiva - Inter, Marotta prepara per gennaio il colpo a centrocampo

Mercato: l'Inter, già per gennaio, punta molto forte a Gonzalo Villar centrocampista della Roma.

È l'indiscrezione di mercato raccolta, fra ieri sera (domenica 26 settembre) e questa mattina, da InterDipendenza. La conferma è arrivata da una fonte molto vicina al club di viale Liberazione. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbe già 'stilato il piano' per portare a casa lo spagnolo. L'ad starebbe infatti cercando di impostare l'operazione sulla base di un prestito gratuito. Perché proprio quest'opzione? Perché Villar non è, come dimostrato anche in queste prime sei giornate di campionato, una prima scelta di Josè Mourinho.

Perché proprio Villar come 'figura'? Sono due le ragioni. Perché Simone Inzaghi vuole dosare le energie dei suoi in modo tale da affrontare nel migliore dei modi il fittissimo calendario. La seconda: perché alcuni elementi non stanno offrendo le giuste garanzie. La lacuna più grande è quella che si sta creando a centrocampo dove Calhanoglu sta rendendo al di sotto delle aspettative. Il turco era stato preso a parametro zero a giugno per sopperire all'assenza di Eriksen. Dopo un inizio esaltante l'ex Milan appare in fase calante. E non appare sufficiente il contributo che sta dando sui calci piazzati. Al suo posto spesso viene impiegato Vecino che, però, non ha le caratteristiche che il tecnico vorrebbe in quella posizione (l'uruguaiano è lontano da Luis Alberto, per esempio).

Villar, invece, darebbe un contributo in termini di qualità. Ma non solo. Sarebbe anche il giocatore ideale per far rifiatare Brozovic. Il croato è un punto di fermo di Inzaghi e quando è a corto di energie viene sostituito da Barella (adattato nel ruolo). Con Villar in campo inoltre Brozovic avrebbe la spalla ideale con cui condividere il compito della prima impostazione. In estate c'era stato un tentativo. Marotta provò scambiare il centrocampista giallorosso con Gagliardini, ma alla fine l'affare non andò in porto.