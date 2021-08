Mercato Inter: l'indizio social di Gagliardini e quello scambio con la Roma

Mercato: l'Inter starebbe lavorando a un sorprendente scambio con la Roma. I dettagli li potete trovare in quest'articolo firmato dal direttore editoriale, Raffaele Garinella.

In sintesi: la società nerazzurra vorrebbe portare alla corte di Simone Inzaghi il centrocampista Gonzalo Villar, nel giro dell'Under 21 della Spagna. In cambio starebbe proponendo Roberto Gagliardini. Il centrocampista, questa mattina (lunedì 30 agosto, ndr), ha postato una particolare fotografia in una sua storia di Instagram. È in viaggio in treno e come 'localizzazione' - o meglio: destinazione a questo punto - ha scritto Roma. Si tratta di una coincidenza? Oppure è l'inidizio che conferma come la trattativa per il possibile scambio con la Roma sia avviato? Non resta che attendere le prossime, infuocate ore di calciomercato.

Intanto la società è al lavoro fra le cessioni e un possibile nuovo innesto per Inzaghi. "Due sono gli obiettivi più o meno centrali per il neo allenatore che dovranno però passare, inevitabilmente dalle uscite" conferma il sito Calciomercato.com. Il sito fa poi il punto su Nahithan Nandez del Cagliari: "Fin da inizio mercato, inoltre, è rimasta in sospeso quella promessa fatta al suo entourage di portarlo quest'estate a Milano. Con il Cagliari si fatica a trattare, ma quella promessa non è stata cancellata e - si legge nell'articolo - c'è ancora margine per poter strappare condizioni vantaggiose ai sardi a patto di mettere sul tavolo almeno un'offerta onerosa per il prestito". Qual è dunque il problema? "Nel centrocampo nerazzurro nessuno, nemmeno Agoumé, è riuscito a dire addio portando in dote almeno un piccolo incasso. Vale per il francese, come per Nainggolan e Joao Mario, ma anche la permanenza dei vari Sensi e Vecino, di fatto complica l'affondo. E se a questi si aggiunge la posizione di Colidio, Salcedo e Lazaro, il puzzle si complica ulteriormente. Prima le cessioni, poi - concude Calciomercato.com lasciando aperta la porta a 40 ore 'di fuoco' in casa nerazzurra - l'Inter potrà provare a sognare ancora in entrata".