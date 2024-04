Zhang-Inter, Oaktree non totalmente fuori dai giochi. Intanto, il futuro, si gioca a New York

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/04/2024

Zhang-Inter, il futuro si gioca a New York. Lo scudetto vinto in casa del Milan e che ha portato alla seconda stella, ha generato tantissima euforia all’interno del mondo nerazzurro. In attesa dell’autobus scoperto che farà il giro della città, la squadra nerazzurra si gode la vittoria prestigiosissima puntata fin dal ritiro estivo da Simone Inzaghi e dai suoi giocatori.

Intanto, mentre la squadra festeggia, tra qualche settimana verrà definito quello che è il futuro della società nerazzurra. Infatti, il 20 maggio, scadrà il prestito che Suning ha contratto con il fondo statunitense Oaktree. Dalle indiscrezioni che arrivano dalla stampa, il presidente nerazzurro, Steven Zhang, avrebbe deciso di continuare facendo un nuovo prestito per estinguere quello fatto con Oaktree.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il fondo statunitense non sarebbe totalmente fuori dai giochi, anche se al momento Pimco sarebbe in vantaggio per concedere un nuovo prestito da 400 milioni di euro a tassi di interesse simili a quelli di Oaktree, ovvero al 12 %. Ma il futuro vero e proprio si giocherebbe a New York, dove una cordata araba starebbe effettuando un due diligence per studiare i conti della società nerazzurra ed, eventualmente, investire sul club. Vedremo cosa succederà, di sicuro, tra qualche settimana, tutto sarà chiarificato.