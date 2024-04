Inter, tesoretto da un giovane: un centravanti si propone, 3 i grandi obiettivi di mercato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/04/2024

Inter, il punto sulle operazioni di mercato estive. In casa nerazzurra l’entusiasmo è alle stelle dopo la conquista del ventesimo scudetto e della seconda stella. Una traguardo importantissimo, sia perchè ottenuto in un derby, ma anche perchè si è riusciti a raggiungere un obiettivo dichiarato fin da inizio d’anno. La squadra di Inzaghi ha saputo dominare dall’inizio alla fine e portare a casa un grandissimo risultato.

Ovviamente ci sarà tempo per festeggiare ancora, ma la dirigenza si è già messa al lavoro per programmare il prossimo futuro, andando alla ricerca dei profili migliori per la squadra di Inzaghi. Secondo il Corriere della Sera, se non dovessero esserci offerte irrinunciabili per i big della rosa, allora il tesoretto verrà ottenuto innanzitutto dalla cessione del giovane attaccante Valentin Carboni – che vale circa 30 milioni -, oggi in prestito al Monza.

Non solo, ma in viale della Liberazione si sarebbe anche proposto Ciro Immobile, anche se, ad oggi, la pista non scalda. Altra cessione che potrebbe esserci è quella di Dumfries che ha una particolare situazione contrattuale. Il sogno per la difesa resta sempre quello di Alessandro Buongiorno del Torino, mentre occhio al portiere brasiliano Bento Krepski che vale tra i 15 e i 20 milioni di euro. In avanti, l’obiettivo principale è sempre Albert Gudmunsson del Genoa.