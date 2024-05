Inter, un tifoso “particolare” troppo felice, parte la polemica

di Redazione, pubblicato il: 03/05/2024

(Inter) Alcune immagini della festa nerazzurra dopo la fine del match con il Torino hanno inquadrato l’avvocato Giancarlo Viglione, responsabile dell’Ufficio Giustizia della Figc, felicitarsi con Simone Inzaghi per la conquista dello scudetto.

Il fatto ha sollevato immediatamente polemiche. Fabio Ravezzani su Tele Lombardia ha commentato così: “sicuramente se fosse accaduta una cosa del genere alla Juventus, i tifosi delle altre squadre chissà cosa avrebbero detto. Persone con quei ruoli non devono andarci mai se hanno un minimo di raziocinio… Invece era lì a fare festa, un’immagine pessima. Non c’è dubbio che sia una persona di grande spessore. Ma cosa cavolo vai a fare festa con Inzaghi? Se sei lì è perché hai alzato un telefono e sei andato a festeggiare come un tifoso qualsiasi.”