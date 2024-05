Inter, notizie dall’infermeria, in due in rampa di lancio

di Redazione, pubblicato il: 02/05/2024

L’Inter ha ripreso la preparazione in vista della trasferta di Reggio Emilia. Alla Pinetina è da registrare l’assenza di Yann Sommer a causa di un leggero stato influenzale. In due invece, Dimarco e Acerbi hanno lavorato a parte.

Per queste ultime giornate di campionato l’intenzione di mister Inzaghi è quella di lasciare spazi importanti a chi ha giocato meno nell’arco della stagione e soprattutto a chi dovrà rappresentare una certezza per la prossima stagione.

In rampa di lancio sembrano essere prima di tutti Bisseck e Buchanan. Il tedesco ha già avuto l’occasione di dimostrare di poter stare in rosa nel corso delle occasioni in cui è stato chiamato in causa. La curiosità maggiore è rivolta a Buchanan, arrivato con ottime referenze che dovrà confermare in questo ultimo scorcio di stagione.