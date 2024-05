Inter, finalmente un milanista dice le cose come stanno

di Redazione, pubblicato il: 04/05/2024

(Inter) C’è voluta un’intervista di Mediaset a Marco Sportiello per sentire un milanista dire le cose come stanno, senza scusanti e senza tanti giri di parole.

“Ci sono state queste delusioni in Europa League che hanno inciso tanto, perché poi credo che abbiamo fatto una stagione importante in campionato, in cui abbiamo trovato un Inter troppo forte, più per meriti loro che per demeriti nostri.”