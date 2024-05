Inter, la Primavera di Chivu vede le final four, il calendario

di Redazione, pubblicato il: 04/05/2024

L’Inter cerca la scudetto anche nel campionato Primavera. I ragazzi di Chivu guidano la classifica con tre punti di vantaggio sulla Roma. Un successo nel match di oggi con il Verona varrebbe la matematica certezza di andare alle final four.

Tutta la fase finale si svolgerà al nuovo Viola Park intitolato a Rocco Commisso.

Questo il calendario:

Gara 1 del Primo Turno (4ª classificata vs 5ª classificata) – venerdì 24 maggio 2024

Gara 2 del Primo Turno (3ª classificata vs 6ª classificata) – sabato 25 maggio 2024

Semifinale A (1ª classificata vs vincente Gara 1) – lunedì 27 maggio 2024

Semifinale B (2ª classificata vs vincente Gara 2) – martedì 28 maggio 2024

Finale (vincente Semifinale A vs vincente Semifinale B) – venerdì 31 maggio 2024