Inter-Sheriff: come seguire la partita. Ciò che serve, sempre in diretta

Inter-Sheriff è partita già fondamentale per il cammino nerazzurro in Champions.

Seguiremo in diretta, martedì 19 ottobre, la sfida di Lautaro e compagni contro i sorprendenti moldavi.

Prima della gara, tutti i contenuti di avvicinamento alla partita. Nel post-gara, ovviamente, le emozioni a caldo dei protagonisti del match; oltre alle pagelle e ai primi giudizi su quel che sarà stato il martedì europeo dell'Inter.

Ma quanto conta la gara? Tantissimo. Lo Sheriff è addirittura a punteggio pieno nel gruppo D di Champions League con sei punti dopo due sfide. Il Real Madrid è secondo, a quota tre (gli spagnoli sono stati battuti proprio dai moldavi). L'Inter, assieme allo Shakhtar, è attualmente attardata con un solo punto in classifica. Ecco perché l'obiettivo categorico sarà vincere e accorciare sull'attuale capolista del girone, e rilanciarsi in chiave qualificazione agli ottavi di finale.

I nerazzurri arrivano dalla sconfitta contestatissima contro la Lazio, che ha allungato il divario dal Napoli capolista (leggi l'approfondimento sull'ultimo turno di Serie A). Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha chiesto, comprensibilmente, una reazione immediata ai suoi (clicca qui per i temi della sfuriata del mister).

Lo Sheriff, fin qui sorprendente, non deve però far paura. L'Inter ha i mezzi per far suo l'incontro (niente scuse, altro che Sheriff, leggi qui).