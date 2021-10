Inter-Sheriff, 'furia' Inzaghi: chiare richieste allo spogliatoio

Inter-Sheriff: 'furia' Inzaghi che chiede espressamente due cose allo spogliatoio in vista di domani, martedì 19 ottobre, quando i nerazzurri si giocheranno il cammino in Champions League.

"Alla partita decisiva per il suo futuro in Champions, l'Inter arriva con addosso la rabbia per la prima sconfitta in Serie A, un ko evitabile che il gruppo dovrà 'riscattare' immediatamente. Questo - rivela il Corriere dello Sport in edicola oggi (lunedì, ndr) - ha chiesto Inzaghi nelle poche frasi con i suoi uomini prima di una seduta a due velocità (defatigante per i titolari, più intensa per gli altri)". Ramazzotti aggiunge come il tecnico abbia "ribadito che, in un'ora di sostanziale controllo del match (quello contro la Lazio, ndr), serviva più attenzione nell'ultimo passaggio e cattiveria nelle conclusioni". Secondo il quotidiano sportivo "la sensazione di aver buttato via è palpabile nello spogliatoio, anche perché la classifica di A adesso è 'bruttina': i nerazzurri pur essendo gli unici ad aver giocato 5 volte su 8 in trasferta, sono - ricorda il Corriere dello Sport - a meno 7 dal Napoli e a meno 5 dal Milan. Ora di fronte hanno 6 giorni nei quali c'è molto in palio". Per questo motivo, il giornalista Andrea Ramazzotti sottolinea come "fare sei punti contro lo Sheriff e con la Juventus (partita in programma domenica, ndr) rimetterebbe molte cose a posto. Sia in Europa sia in Italia".

Quale Inter scenderà in campo, domani sera, contro lo Sheriff? Ne sapremo molto di più dopo la conferenza stampa di Inzaghi in programma oggi alle ore 16. È ipotizzabile che la formazione possa però essere la seguente: Handanovic in porta; linea difensiva composta da Bastoni, De Vrij e Skriniar; a centrocampo sugli esterni agiranno Darmian da un lato e Perisic dall'altro, mentre in mediana ci saranno Calhanoglu, Barella e Brozovic; là davanti il tandem Lautaro-Dzeko.