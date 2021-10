L’Inter frena, davanti volano: il punto sulla giornata di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi subisce un brusco ridimensionamento nel primo dei due big match dell’ottava giornata di questa stagione di Serie A.

La sconfitta per 1-3 incassata all’Olimpico contro la Lazio (clicca qui per l'analisi della gara) fa scivolare i nerazzurri a -7 dal Napoli capolista ed a -5 dai concittadini del Milan. Gli azzurri allenati da Luciano Spalletti hanno sudato le proverbiali sette camicie contro l’ottimo Toro di Juric, galvanizzato dal ritorno in campo di capitan Belotti: è servito un colpo di testa del solito Osimhen a dieci minuti dal termine, dopo un rigore sbagliato malamente da Insigne e il palo colpito da Lozano. Il Milan non sbaglia contro il Verona, aiutato dalla sorte. Andato sotto di due reti all’intervallo, il Diavolo la ribalta prima con il colpo di testa di Giroud, poi con un rigore al limite segnato da Kessie, ed infine arriva lo sciagurato autogol di Gunter, non nuovo a certi scivoloni.

La copertina della serata se la prendono invece la Juventus e Max Allegri, che battono José Mourinho e la sua Roma per 1-0 allo Stadium. Decide un gran cross di De Sciglio, destinato alla conclusione di testa di Bentancur, deviata in maniera evidentemente decisiva da Moise Kean, che è dunque il man of the match; assieme a Szczesny, che para un rigore a Veretout. I bianconeri dunque continuano a recuperare punti. Riagganciate Lazio ed Atalanta al quinto posto, a -3 dall’Inter. La settimana prossima ci sarà lo scontro diretto a San Siro (qui il nostro avvicinamento al match).

Vince appunto l’Atalanta, che travolge l’Empoli al Castellani per 4-1: doppietta di Ilicic, autogol di Viti, e sigillo finale di Duvan Zapata. La Dea sale a -3 dall’Inter, al pari proprio della Lazio. Tra le altre, aspettando Venezia-Fiorentina, da segnalare la prima vittoria in campionato per il Cagliari di Mazzarri che batte 3-1 la Sampdoria. Pirotecnico 2-2 tra Genoa e Sassuolo, pari anche tra Udinese e Bologna. Infine lo Spezia di Thiago Motta, che batte in extremis la Salernitana per 2-1 in un vero e proprio scontro salvezza. Salta contestualmente un''altra panchina di Serie A: esonerato Castori, con Stefano Colantuono che torna a Salerno dopo due anni.