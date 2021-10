Inter, Youth League: i ragazzi di Chivu vincono e volano in testa

L’Inter under 19, guidata da Christian Chivu, ha battuto lo Sheriff Tiraspol in Youth League per 2-1 grazie alla reti di Casadei e di Hoti.

I nerazzurri approfittano del passo falso del Real Madrid contro lo Shakhtar e volano al primo posto del girone a quota 7 punti. Gli spagnoli, invece, sono stati raggiunti dagli ucraini a 4 punti mentre i moldavi restano a zero. Vittoria pesantissima per l’Inter in ottica qualificazione agli ottavi di finale. Dopo un primo tempo abbastanza sottotono, i ragazzi di Chivu sono riusciti a trovare il gol del vantaggio al 50’ con un colpo di testa del solito Cesare Casadei (al quinto gol stagionale) su assist di Franco Carboni.



Al 68’ minuto arriva anche il raddoppio con un gol di Hoti, propiziato da una deviazione Carmanov dopo il colpo di testa del difensore nerazzurro finito sul palo e successivamente sul difensore del club moldavo. Al 75’ minuto il neo entrato Curatolo va vicinissimo al gol del 3-0 ma spreca una sorta di rigore in movimento spedendo la palla fuori. Lo Sheriff Tiraspol accorcia le distanze all’83’ con Pogreban. Qualche minuto dopo Curatolo spreca nuovamente l’occasione di chiudere la partita con un colpo di testa finito a lato.