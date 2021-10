Ultime notizie, Inzaghi ribalta l'Inter: 3 mosse a sorpresa con lo Sheriff

Inter-Sheriff: per il decisivo match di Champions League, in programma questa sera (martedì 19 ottobre), Simone Inzaghi starebbe pensando a una vera e propria rivoluzione. Il colpo di scena potrebbe essere la coppia di attaccanti.

Andiamo, come sempre, con ordine. "Simone Inzaghi proverà la formazione titolare stamani che la squadra, rimasta in ritiro alla Pinetina, svolgerà - anticipa il Corriere dello Spot di oggi -. La caviglia di Calhanoglu, non ancora a posto dopo l'infortunio in nazionale, ha scombussolato un po' i suoi piani perché il turco, dopo la panchina dell'Olimpico, doveva tornare titolare e invece non sarà schierato. La scelta del sostituto sarà fatta fra Vidal, in leggero vantaggio, Vecino e Gagliardini". Secondo Andrea Ramazzotti, autore dell'articolo, non si "possono fare calcoli in vista del match contro la Juventus, ma inevitabilmente qualche riflessione sarà fatta. E il temperamento di Vidal stasera o domenica sarà utile".

La seconda sorpresa potrebbe essere rappresentata dal ruolo di Federico Dimarco. "L'ex Verona giocherà perché - spiega il Corriere dello Sport - la sua abilità nel calciare i piazzati è ritenuta fondamentale alla luce dell'assenza di Calhanoglu. Resta da vedere se Dimarco sarà utilizzato al posto di Bastoni, e dunque nei tre di difesa, oppure sulla fascia sinistra con Perisic in panchina. A destra invece nuova chance dal primo minuto per Denzel Dumfries". Ma è in attacco che, secondo il quotidiano sportivo, ci sarà la terza e più 'sorprendente' delle sorprese. Scrive infatti Ramazzotti: "In avanti, invece, tornerà dal 1' Lautaro Martinez. La logica direbbe a Dzeko, ma attenzione: il bosniaco ha giocato due gare da titolare con la maglia della nazionale e domenica c'è la sfida con gli uomini di Allegri. Non va scartata una mossa a sorpresa: l'utilizzo di Sanchez con Lautaro prima punta".

Quindi Inzaghi starebbe pensando a questa Inter contro lo Sheriff: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro.