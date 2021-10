Mercato Inter, la svolta: 'A gennaio un paio di innesti'

Mercato Inter: "A partire dal mercato di gennaio si ragiona su nuovi investimenti. Arriveranno un paio di pedine funzionali".

Come il più classico dei fulmini a ciel sereno, Fabrizio Biasin 'squarcia' la gioranta in casa nerazzurra. Il giornalista di Libero, sempre bene informato sulle vicende dei nerazzurri, svela il retroscena legato al calciomercato. Lo fa dopo che la giornata di ieri, giovedì, è stata caratterizzata dalla pubblicazione del bilancio 2020-2021 definito, dal Corriere dello Sport, con numeri da 'profondo rosso'. Qui potete leggere il nostro approfondimento. C'è anche da dire che la giornata odierna è segnata dall'importante notizia che gli stipendi di luglio e agosto sono stati saldati nelle scorse ore: ecco il nostro articolo a riguardo.

Biasin, in queste ore, svela quindi che l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, starebbe lavorando per aggiungere due tasselli all'attuale rosa che, visti anche gli infortuni, sembra un po' corta. Sul livello di questi giocatori, il cronista ha sottolineato che non si tratterà di elementi del calibro di Messi e Halaand ma comunque saranno due pedine funzionali al gioco dell'allenatore. Non ci sono indicazioni sui nomi, ma chissà che uno dei due non sia Gonzalo Villar, come InterDipendenza ha rilanciato in esclusiva nei giorni scorsi. Qui potete leggere l'articolo sul piano per portarlo a gennaio e qui invece il retroscena del primo contatto con il tecnico dell'Inter.

Sembra però plausibile che almeno un innesto riguardi il centrocampo, visto che la lacuna maggiore al momento si trova lì. Con Eriksen out, Sensi quasi sempre infortunato e Calhanoglu che offre rendimenti altalenanti Inzaghi si aspetta un colpo in quella zona del campo.