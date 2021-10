Inter, grandi notizie per lo spogliatoio. E arriva la conferma di Marotta

Inter: a poche ore dalla sfida contro il Sassuolo (domani, sabato, ore 20:45) arrivano grandi notizie e la conferma dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta.

"Mercoledì - scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi (venerdì 1 ottobre, ndr) - alla squadra sono stati saldati gli stipendi di luglio e agosto. Un segnale importante che lo spogliatoio ha accolto con il sorriso sulle labbra e notevole soddisfazione ripensando a quello che era accaduto lo scorso anno quando il club, pur pagando tutto senza 'tagli', aveva chiesto e ottenuto dilazioni". Non solo. Il quotidiano sportivo rivela anche un retroscena: "Marotta - scrive Andrea Ramazzotti - che ha parlato con il gruppo, ha assicurato che in questa stagione non ci saranno sorprese o ritardi e che gli emolumenti saranno corrisposti regolarmente".

Due buone notizie, dunque, dopo che ieri (giovedì) era stato presentato il bilancio 2020-2021. "Numeri da profondo rosso" titola proprio il Corriere dello Sport. L'Inter ha annunciato ricavi consolidati per 364,7 milioni di euro, dato vicino ai 372,4 del 2019-2020. "Non del tutto sorprendente perché - spiega il quotidiano sportivo - il calo dei ricavi dovuto alla chiusura degli stadi è compensato dall'incremento dei diritti Tv e premi Uefa per lo spostamento di alcune gare della stagione 2019-2020 oltre il 30 giugno, quindi nella stagione 2020-2021". Il Corriere dello Sport ricorda come l'Inter dal botteghino aveva incassato 44,5 milioni nell'annata interrotta a marzo per il sopraggiungere del lockdown. "Dovrebbe - scrive Alessandro Giudice nella sua analisi - recuperarne una cinquantina: più di 21 dai premi Uefa, il resto dai diritti della Serie A". Il nostro approfondimento potete leggerlo qui.

La giornata odierna si è poi aperta con un altro retroscena raccontato dal Corriere dello Sport. Durante l'ultima sessione di mercato, l'Inter ha chiesto Raspadori al Sassuolo. Lo ha ammesso - nel corso dell'intervista che trovate qui - l'ad dei neroverdi, Giovanni Carnevali.