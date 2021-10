'Inter: conti da profondo rosso. È il preludio alla cessione del club?'

Inter: "Conti in profondo rosso. Perdita da 245 milioni: mai numeri così negativi per una società italiana".

Il Corriere dello Sport di oggi, venerdì 1 ottobre, cristallizza così il bilancio 2020-2021 presentato ieri. E si interroga: "La svalutazione dei crediti è il preludio alla cessione del club?". Nella sua analisi Alessandro Giudice ammette che "possiamo fare qualche ragionamento sui numeri annunciati con la premessa che commentare un bilancio prima di leggerlo è esercizio complicato". Qual è la situazione? L'Inter ha annunciato ricavi consolidati per 364,7 milioni di euro, dato vicino ai 372,4 del 2019-2020. "Non del tutto sorprendente perché - spiega il quotidiano sportivo - il calo dei ricavi dovuto alla chiusura degli stadi è compensato dall'incremento dei diritti Tv e premi Uefa per lo spostamento di alcune gare della stagione 2019-2020 oltre il 30 giugno, quindi nella stagione 2020-2021". Il Corriere dello Sport ricorda come l'Inter dal botteghino aveva incassato 44,5 milioni nell'annata interrotta a marzo per il sopraggiungere del lockdown. "Dovrebbe - scrive Giudice nella sua analisi - recuperarne una cinquantina: più di 21 dai premi Uefa, il resto dai diritti della Serie A".

Il quotidiano sportivo rimarca come "alla perdita contribuiscono diverse partite straordinarie: le minusvalenze di Nainggolan e Joao Mario, la buonuscita a Conte. Sull'incremento dei costi pesa lo spostamento in avanti di parte delle retribuzioni 2019-2020" ma secondo Giudice "tutto ciò non arriva a spiegare l'aumento di 135 milioni dei costi complessivi rispetto alla stagione precedente". Secondo l'analisi del Corriere dello Sport però "il 2021-2022 si prospetta decisamente migliore data la riapertura degli stadi e le plusvalenze già realizzate. Anche la situazione di cassa - scrive Giudice - dovrebbe consentire al management di veleggiare tranquillo fino in fondo alla stagione ma il futuro è un'ipotesi. La gestione resta in disequilibrio e i costi della rosa troppo alti". Infine il Corriere dello Sport ricorda come "Antonello ha annunciato l'obiettivo di tagliare i costi della rosa del 20% e di realizzare 80 milioni dal mercato".

Proprio sul mercato, oggi, il Corriere dello Sport rivela un retroscena grazie all'intervista - che potete leggere qui - all'ad del Sassuolo, Carnevali: l'Inter, la scorsa estate, ha ufficialmente chiesto Raspadori ai neroverdi.