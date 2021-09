Esclusiva - Mercato, contatto Inzaghi-Villar! Le ultime

Mercato, Inter: Simone Inzaghi avrebbe già parlato con Gonzalo Villar.

Dopo l'esclusiva di questa mattina (lunedì 27 settembre) di InterDipendenza (potete leggerla qui), arrivano nuovi aggiornamenti su quello che potrebbe essere il colpo per gennaio. Villar, come vi abbiamo anticipato, è infatti ai margini del progetto di José Mourinho, ragione per la quale potrebbe lasciare la Roma all'inizio del 2022. L'Inter, come raccolto in una nostra esclusiva di agosto, aveva già fatto un tentativo allo scadere dell'ultima sessione di mercato. L'intenzione era quella di tentare uno scambio con Roberto Gagliardini, ma alla fine la trattativa non decollò. Ora i nerazzurri stanno tentando di imbastire questo trasferimento per gennaio. Questa volta però Marotta, viste anche le esigenze finanziarie, vorrebbe provare a strappare il giocatore al club giallorosso con un prestito secco.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nel corso delle ultime ore, Inzaghi avrebbe già parlato con Villar per sondare la sua disponibilità al trasferimento. L'ostacolo è rappresentato dal club capitolino, che dovrà decidere di privarsi del suo centrocampista senza monetizzare dall'operazione e con il rischio di rinforzare una diretta concorrente. Inzaghi ha bisogno di qualità per il suo centrocampo e lo spagnolo potrebbe essere sia l'alternativa a Calhanoglu che il giocatore capace di far rifiatare Brozovic.

Il 'piano' dell'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, come detto, sarebbe quello di prendere Villar, a gennaio, in prestito secco. Non resta dunque che attendere le prossime settimane per capire se ci saranno sviluppi.